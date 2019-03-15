Российский боксер Мурат Гассиев в апреле решит, в какой весовой категории будет выступать в дальнейшем, передает РИА "Новости".
Экс-чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Гассиев в июле уступил Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. После этого поединка Гассиев перенес операцию на плече и пока не возвращался в октагон.
В настоящее время Гассиев планирует вернуться в США и продолжить восстановление.
"Начал втягивающие тренировки, которые организм принимает хорошо. Чувствую себя нормально, болей нет", — сказал спортсмен.
О первом после возвращения поединке боец пока не распространяется.
"Ничего конкретного о возможном бое пока сказать не могу. В апреле предстоит определиться, в каком весе будет продолжена карьера, и это зависит и от переговоров с DAZN (стриминговый сервис), и от возможных соперников", — заключил Гассиев.
Ранее менеджер Дениса Лебедева прокомментировал возможный бой с Усиком.