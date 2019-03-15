Боксер Гассиев определится с весовой категорией в апреле

Экс-чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Гассиев в июле уступил Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. После этого поединка Гассиев перенес операцию на плече и пока не возвращался в октагон.

В настоящее время Гассиев планирует вернуться в США и продолжить восстановление.

"Начал втягивающие тренировки, которые организм принимает хорошо. Чувствую себя нормально, болей нет", — сказал спортсмен.

О первом после возвращения поединке боец пока не распространяется.

"Ничего конкретного о возможном бое пока сказать не могу. В апреле предстоит определиться, в каком весе будет продолжена карьера, и это зависит и от переговоров с DAZN (стриминговый сервис), и от возможных соперников", — заключил Гассиев.