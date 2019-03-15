Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Гассиев определится с весовой категорией в апреле 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Мурат Гассиев в апреле решит, в какой весовой категории будет выступать в дальнейшем, передает РИА "Новости".
Экс-чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Гассиев в июле уступил Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. После этого поединка Гассиев перенес операцию на плече и пока не возвращался в октагон.
В настоящее время Гассиев планирует вернуться в США и продолжить восстановление.
"Начал втягивающие тренировки, которые организм принимает хорошо. Чувствую себя нормально, болей нет", — сказал спортсмен.
О первом после возвращения поединке боец пока не распространяется.
"Ничего конкретного о возможном бое пока сказать не могу. В апреле предстоит определиться, в каком весе будет продолжена карьера, и это зависит и от переговоров с DAZN (стриминговый сервис), и от возможных соперников", — заключил Гассиев.
Ранее менеджер Дениса Лебедева прокомментировал возможный бой с Усиком.
Газета.Ru: последние новости
WBO назначила бой между Ковалевым и Ярдом Леннокс Льюис готов провести реванш с Майком Тайсоном Американский боксер Уайлдер получит $100 млн за ближайшие три боя
Комментарии
Бокс , Денис Лебедев , Мурат Гассиев , Александр Усик , РИА Новости
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Емельяненко намекнул на нетрадиционную ориентацию Харитонова
MMA
Медведева «утерла нос» Загитовой
Фигурное катание
Фанат вставил в глаз символ футбольного клуба
Футбол
Тайные любовники? Что связало Медведеву и Костова
Фигурное катание Статьи
Тутберидзе решила подвинуть Плющенко
Фигурное катание Статьи
«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем
Хоккей Статьи
Устюгов рискует пропустить остаток сезона
Лыжный спорт
Российский конькобежец умер в 48 лет
Зимние виды спорта
Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение