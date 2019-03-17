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Балаев был отправлен в больницу после боя за титул чемпиона АСА 

Газета.Ru + ещё 13 11 часов назад
Фото: UFC
Боец Марат Балаев был отправлен в больницу после поединка за титул чемпиона АСА в полулегком весе, сообщает "Советский спорт".
На турнире АСА 93, который состоялся в Санкт-Петербурге, 43-летний Балаев проиграл 30-летнему Салману Жамалдаеву. По итогам пяти раундов судьи приняли единогласное решение отдать победу Жамалдаеву.
Балаев получил несколько травм, в том числе был травмирован и нос. Боец был вынужден обратиться за помощью к специалистам.
Ранее сообщалось, что Жамалдаев выиграл титул чемпиона АСА в полулегком весе.
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