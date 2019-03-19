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Владимиру Кличко предложили десятки миллионов долларов за возвращение на ринг 

Lenta.ru + ещё 6 3 часа назад
Украинский боксер Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, получил предложение от стримингового сервиса DAZN о возвращении на ринг. Об этом сообщает украинское издание Sport Arena.
По информации источника, платформа предлагает Кличко 80 миллионов долларов за три боя. Один из них должен состояться в Германии, в соперниках предполагается боец из топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий DAZN хочет организовать на лондонском стадионе «Уэмбли», а соперниками украинца станут Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.
Отмечается, что стриминговый сервис просит Кличко определиться до конца марта, чтобы начать переговоры о поединках.
В январе украинский боксер опроверг слухи о том, что он собирается возобновить карьеру. В сообщении журналисту Sports Illustrated спортсмен написал, что это «фейковые новости».
В декабре промоутер Эдди Хирн заявил, что Кличко рассчитывает снова выйти на ринг и провести бой-реванш с его клиентом, британцем Энтони Джошуа. Поединок с ним стал для Кличко последним в карьере. В апреле 2017-го Джошуа нокаутировал Кличко. Это поражение стало для украинца пятым в карьере при 64 победах.
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Бокс , Видео , Энтони Джошуа , Тайсон Фьюри , Владимир Кличко
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