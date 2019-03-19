Известный украинский боксер Александр Усик сказал, что будет защищать Украинскую православную церковь.
«Если это понадобится, то я буду ее защищать. Это дом мой. Если церковь тебе не мать, то Бог не отец. Если кто-то придет и будет бранить монаха, который молится за меня, то я возьму палку и буду гнать его из дома своего», — сказал спортсмен в интервью телеканалу «Наш».
Усик отметил, что гонения на церковь только укрепят веру людей и объединят их между собой. Те же, кто стоят за конфликтом, в конечном счете, проиграют, считает боксер.
В прошлом году Усик говорил, что «встанет на сторону монахов», если раскольники «пойдут захватывать Киево-Печерскую Лавру».
Заявления боксера вызвали возмущения в украинском Интернет-пространстве.