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Рахимов временно сложил полномочия главы AIBA 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов временно сложил полномочия главы организации.
Как сообщает пресс-служба AIBA, Рахимов принял такое решение в связи с выдвигаемыми против него обвинениями в связях с международной преступной сетью.
«Я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и, как президент, обязан сделать всё, что в моих силах, для служения нашему спорту и нашим спортсменам», — заявил Рахимов.
Выборы временного президента AIBA пройдут 23 и 24 марта на внеочередном заседании исполкома.
Рахимов возглавил организацию в ноябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что AIBA официально признала День бокса.
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