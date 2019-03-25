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Липинец победил Ламонта Питерсона в рейтинговом бою 

Спорт РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: © AFP 2019 / AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Экс-чемпион мира по версии IBF российский боксер полусреднего веса Сергей Липинец победил техническим нокаутом американца Ламонта Питерсона в рейтинговом бою, который прошел в США.
Бой, прошедший в пригороде Вашингтона, завершился в десятом раунде. После того, как Питерсон оказался на настиле ринга, тренер американца выбросил полотенце.
Липинец в своем первом бою после поражения от американца Майки Гарсия, которое стало для него первым в карьере и лишило его пояса чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе, в августе 2018 года одержал победу над эквадорцем Эриком Боуном. Липинец не был приглашен для участия во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом полусреднем весе, после чего решил перейти в более тяжелую весовую категорию. Бой с Боуном проходил в полусреднем весе.
На счету 30-летнего российского боксера стало 15 побед (11 нокаутом) при одном поражении. В активе 35-летнего экс-чемпиона по версии WBA в полусреднем весе и IBF в первом полусреднем весе Питерсона 35 побед (17 нокаутов), одна ничья и пять поражений.
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