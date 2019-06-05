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Более 2000 делегатов приедут на боксёрский форум в Екатеринбург 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Участниками II Международного боксёрского форума, который пройдёт в Екатеринбурге с 13 по 16 июня, станут более двух тысяч делегатов.
В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы взаимодействия различных боксёрских организаций, работы промоутеров, стратегии развития мирового профессионального и олимпийского бокса, гендерного равенства. Также 16 числа пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок россиянина Дмитрия Кудряшова и конголезца Илунги Макабу.
Ожидается, что в форуме примут участие более двух тысяч делегатов, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и представители всех крупнейших федераций в профессиональном боксе WBA, WBC, WBO и IBF, — заявил руководитель дирекции по подготовке и проведению Международного боксёрского форума Дмитрий Путилин.
Как сообщал News.ru, Александр Усик лишён чемпионского титула по версии WBC и получил статус «чемпиона в отпуске».
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Бокс , Дмитрий Путилин , Дмитрий Кудряшов , Александр Усик
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