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Виталий Кличко отреагировал на возможное возвращение брата в бокс 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение в спорт его брата Владимира Кличко. Слова бывшего спортсмена приводит немецкий Bild.
По словам бывшего чемпиона в тяжелом весе, его брату уже нечего доказывать. Он считает, что возвращение в бокс не должно быть продиктовано желанием заработать. «Владимир долго был на вершине спорта. Если он примет решение вновь выйти на ринг, пройти через трудности подготовки, то я полностью поддержу его», — заявил Кличко.
«Он не должен возвращаться в бокс за деньгами», — подчеркнул он.
19 марта стало известно, что стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко 80 миллионов долларов за проведение трех поединков. 43-летний боксер завершил карьеру в 2017-м. Бывший чемпион мира ливанский тяжеловес Мануэль Чарр объявил, что готов стать соперником украинца.
В апреле 2017-го Кличко уступил британцу Джошуа нокаутом. Поединок стал для него последним в карьере. Всего Кличко одержал 64 победы и потерпел пять поражений.
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Бокс , Виталий Кличко , Владимир Кличко , Bild
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