Назван потенциальный соперник Усика

Промоутер чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал потенциального соперника для своего клиента. Одним из них может стать украинец Александр Усик

С (Деонтеем — ред.) Уайлдером был бы неоспоримый бой. Это золотая чаша. Мы хотим, чтобы он состоялся в ноябре или декабре. Но если этого не произойдет, то среди обязательных претендентов на титулы есть Усик и (Кубрат — ред.) Пулев, — цитирует Хирна Boxingscene.