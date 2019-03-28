Назван потенциальный соперник Усика 

Промоутер чемпиона мира по версии IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал потенциального соперника для своего клиента. Одним из них может стать украинец Александр Усик.
С (Деонтеем — ред.) Уайлдером был бы неоспоримый бой. Это золотая чаша. Мы хотим, чтобы он состоялся в ноябре или декабре. Но если этого не произойдет, то среди обязательных претендентов на титулы есть Усик и (Кубрат — ред.) Пулев, — цитирует Хирна Boxingscene.
Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что отказывается от чемпионского пояса WBA и поединка против россиянина Дениса Лебедева. Руководство WBA обязало Усика провести защиту своего титула против чемпиона WBA «в отпуске» Лебедева. Было объявлено, что промоутерские торги пройдут 28 марта в Панаме. 75% гонорарного фонда должен был получить Усик, а оставшуюся часть — Лебедев.