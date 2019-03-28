Непобежденный казахстанский боксер удивит Великобританию

Непобежденный казахстанский боксер Виктор Коточигов (8-0, 4 КО) проведет свой следующий профессиональный поединок 26 апреля в Лондоне, сообщает Twitter компании MTK Global в York Hall.

Спортсмен выйдет на ринг в рамках шоу компании MTK Global в York Hall. Его соперник определится позднее.

«Казахский король идет за короной. Еще один элитный казахстанский боксер Виктор Коточигов собирается удивить Великобританию», — пишет Twitter MTK Global.

В своем предыдущем бою, который прошел в польском Легьоново 2 марта, Коточигов отправил в нокаут местного боксера Петра Гуделя (9-3-1, 1 KO) и завоевал пояс международного чемпиона Польши во втором полулегком весе.