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Непобежденный казахстанский боксер удивит Великобританию 

Просто Про Спорт 5 часов назад
Фото: lenta.inform.kz
Непобежденный казахстанский боксер Виктор Коточигов (8-0, 4 КО) проведет свой следующий профессиональный поединок 26 апреля в Лондоне, сообщает Twitter компании MTK Global в York Hall.
Спортсмен выйдет на ринг в рамках шоу компании MTK Global в York Hall. Его соперник определится позднее.
«Казахский король идет за короной. Еще один элитный казахстанский боксер Виктор Коточигов собирается удивить Великобританию», — пишет Twitter MTK Global.
В своем предыдущем бою, который прошел в польском Легьоново 2 марта, Коточигов отправил в нокаут местного боксера Петра Гуделя (9-3-1, 1 KO) и завоевал пояс международного чемпиона Польши во втором полулегком весе.
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