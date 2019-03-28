Кремлев намерен погасить $16 миллионов долгов AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев в письме президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху заявил о намерении закрыть все долги AIBA и выделить средства на ее развитие.

МОК ранее сообщил, что заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Играх в Токио, а также приостановил финансовые выплаты AIBA. В среду AIBA сообщила, что ее долги превышают 16 миллионов долларов.

Письмо Кремлева Баху, членам МОК и главе комиссии по расследованию в отношении AIBA Ненаду Лаловичу было предоставлено РИА Новости пресс-службой Федерации бокса России.

"Всю свою жизнь я посвящаю боксу и вижу свою задачу в том, чтобы помогать нашему виду спорта развиваться во всем мире, — сказал Кремлев. — И ради будущего бокса я готов закрыть все долги AIBA, лишь бы наш любимый вид спорта остался в олимпийской программе. Мы приходим на руководящие должности для того, чтобы помогать развитию вида спорта, наши главные ценности — это спортсмены и тренеры. Мы должны создавать все условия в первую очередь для них".

"Я принял решение закрыть все долги AIBA, а также выделить деньги на развитие организации. Я хотел бы сделать это, чтобы бокс, один из основополагающих олимпийских видов спорта, остался в олимпийском движении и чтобы финансовые проблемы более не являлись одной из причин, по которой будущее бокса находилось бы под угрозой. Я прошу вас поддержать бокс и не исключать AIBA из программы Олимпийских игр", — отметил он.

В четверг в Лозанне проходит заседание исполкома МОК.