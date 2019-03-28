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Кремлев намерен погасить $16 миллионов долгов AIBA 

Спорт РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлев в письме президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху заявил о намерении закрыть все долги AIBA и выделить средства на ее развитие.
МОК ранее сообщил, что заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Играх в Токио, а также приостановил финансовые выплаты AIBA. В среду AIBA сообщила, что ее долги превышают 16 миллионов долларов.
Письмо Кремлева Баху, членам МОК и главе комиссии по расследованию в отношении AIBA Ненаду Лаловичу было предоставлено РИА Новости пресс-службой Федерации бокса России.
"Всю свою жизнь я посвящаю боксу и вижу свою задачу в том, чтобы помогать нашему виду спорта развиваться во всем мире, — сказал Кремлев. — И ради будущего бокса я готов закрыть все долги AIBA, лишь бы наш любимый вид спорта остался в олимпийской программе. Мы приходим на руководящие должности для того, чтобы помогать развитию вида спорта, наши главные ценности — это спортсмены и тренеры. Мы должны создавать все условия в первую очередь для них".
"Я принял решение закрыть все долги AIBA, а также выделить деньги на развитие организации. Я хотел бы сделать это, чтобы бокс, один из основополагающих олимпийских видов спорта, остался в олимпийском движении и чтобы финансовые проблемы более не являлись одной из причин, по которой будущее бокса находилось бы под угрозой. Я прошу вас поддержать бокс и не исключать AIBA из программы Олимпийских игр", — отметил он.
В четверг в Лозанне проходит заседание исполкома МОК.
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Бокс , Томас Бах , РИА Новости
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