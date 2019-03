Усик отказался от боя с Лебедевым

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик ночью 28 марта шокировал весь мир бокса своим заявлением об отказе от чемпионского титула WBA. В своем инстаграме украинец объявил о «сдаче» пояса и подтвердил, что не станет драться с российским боксером Денисом Лебедевым за защиту титула. По словам Усика, данное решение было принято в связи с его переходом в супертяжелую весовую категорию.

«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжелую весовую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису — успехов. Всем остальным ребятам, которые будут участвовать за этот пояс, — успехов. Боксируйте, завоевывайте. Всем добра!» — сказал он в видеообращении.

О лишении Усика титула чемпиона мира по версии WBA объявила и Всемирная боксерская ассоциация, подчеркнув, что теперь пояс стал вакантным.

«В среду Усик направил в WBA официальное письмо, в котором выражалось желание выступать в тяжелом весе. По этой причине пояс WBA (Super) отныне вакантен», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Интересно, что в данном объявлении употребляется именно слово «вакантен», тогда как сам титул должен быть передан российскому «чемпиону в отпуске» Денису Лебедеву. Об этом еще до решения Усика об отказе защищать пояс говорил менеджер «Белого Лебедя» Вадим Корнилов, который отмечал, что его клиент будет восстановлен в статусе чемпиона мира и проведет титульный поединок летом этого года.

Напомним, что ранее руководство WBA обязало Усика провести защиту чемпионского пояса в поединке против Лебедева. Как отмечало издание ESPN, именно 28 марта в Панаме должны были пройти торги по гонорарам за бой. Так, минимальная сумма вознаграждения составляла $400 тысяч, а 75% от общей суммы полагались украинскому чемпиону. Однако уже тогда в СМИ распротранилась информация о том, что Усик с большой долей вероятности от боя с Лебедевым откажется.

Интересно, что Корнилов утверждал о готовности российского боксера выйти на ринг против украинца, а также отмечал, что судьба боя зависит именно от Александра.

«Все зависит от Усика. Денис готов к бою, но Усик объявил о переходе в супертяжелый вес», — приводит слова менеджера Лебедева ТАСС.

Еще до официального решения Усика об отказе от титульного боя и сдачи титула появилась информация о следующем сопернике украинского боксера. По данным известного инсайдера Майка Коппинджера,

Усик сразится с камерунским боксером Карлосом Такамом в супертяжелой весовой категории.

Примечательно, что поединок должен пройти 18 мая боксерском вечере, главным боем которого станет встреча чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и и Доминика Бризила.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 марта 2019 г.

Очевидно, что главной целью Усика по переходу в «супертяжи» является его желание сразиться с чемпионом по версиям WBA, IBF и WBO в данной весовой категории Энтони Джошуа . 1 июня британец проведет добровольную защиту титулов в поединке против американского боксера Джаррелла Миллера. Однако, по словам промоутера Джошуа Эдди Хирна, сторона также намерена провести объединительный бой против Уайлдера. Если же данный поединок не состоится, то британцу предстоит провести обязательную защиту титулов.

«Мы не хотим отказываться от какого-либо пояса, потому что мы хотим боя за звание абсолютного чемпиона мира. Конечно, мы все равно встретимся в Уайлдером, даже если откажемся от одного из титулов, но это уже не будет бой за звание абсолюта. Поэтому мы хотим, чтобы этот бой состоялся в ноябре-декабре», — говорил Хирн в интервью iFL TV.

Промоутер также заявил, что одним из главных претендентов на титульный поединок за пояс WBO может стать именно Усик.

«Усик по WBO, после обязательной защиты титула WBO будет Пулев по версии IBF, а затем будет обязательная защита титула WBA, где обязательный претендент еще неизвестен. Так что у Джошуа будет целая очередь обязательных защит. Поэтому после Миллера он либо встретиться с Уайлдером, либо проведет какой-то другой, либо, более вероятно, встретится с Усиком», — заявил представитель британского боксера.

Александр Усик является непобежденным абсолютным чемпионом по версиям WBO, WBC, WBA, IBF и The Ring. В своей карьере он одержал 16 побед в 16 поединках, 12 из которых были добыты нокаутом.

