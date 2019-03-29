Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лебедев пожелал Усику удачи в супертяжелом весе 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Денис Лебедев пожелал успехов абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе украинцу Александру Усику в первом тяжелом весе.
"Я готов защищать свой пояс. Нам остается лишь подчиниться резолюции Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Усик не перестает удивлять своим позитивом. Я искренне желаю ему успехов в выступлении в супертяжелом весе", — цитирует Лебедева РИА "Новости".
28 марта Усик отказался от поединка против россиянина из-за того, что принял решение перейти в супертяжелый вес.
Газета.Ru: последние новости
Виталий Кличко высказался о возможном возвращении брата на ринг Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике помогает Усику в тренировках Представители Поветкина согласовали контракт на бой с Уайтом
Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покинувший MMA Макгрегор начал боксировать
Нападающий «Фиорентины» Кьеза попал в ДТП
«Главная цель — четверные прыжки»: вытянет ли Медведева?
Матч-концерт в Балашихе закончился спорным голом
Бразилец пережил катастрофу, а теперь скончался на поле
Видео
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Фигурное катание
Смертельный американский лед: тайна гибели Гринькова
Фигурное катание Статьи
Утешительный приз: Туктамышева поедет на ЧМ
Фигурное катание Статьи
Без Головина: что ждет Россию в Нур-Султане
Футбол Статьи
Плата за расизм: как наказали Погребняка
Футбол Статьи
Экс-игрок сборной СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»
Баскетбол
Макгрегор неожиданно завершил карьеру
MMA
«Выдавите из себя Сталина»: Киселев вступился за Кокорина
Футбол Статьи
Разговор Овечкина и Трампа: президент США шутил над русскими
Хоккей Статьи
Адвокат разоблачил финансовые махинации Глушакова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение