Лебедев пожелал Усику удачи в супертяжелом весе

"Я готов защищать свой пояс. Нам остается лишь подчиниться резолюции Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Усик не перестает удивлять своим позитивом. Я искренне желаю ему успехов в выступлении в супертяжелом весе", — цитирует Лебедева РИА "Новости".

28 марта Усик отказался от поединка против россиянина из-за того, что принял решение перейти в супертяжелый вес.