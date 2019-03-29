Без шансов на титул: Усик заставил Лебедева уйти из бокса

Менеджер российского боксера Дениса Лебедева предположил, что последний бой чемпиона мира по версии WBA может состояться этим летом. «Газета.Ru» объясняет, почему отказ Александра Усика от поединка продлил карьеру россиянина.

Профессиональный украинский боксер Александр Усик в своем инстаграме объявил, что не желает проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула. В своем видеообращении он сообщил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязывает его драться с Лебедевым, но украинец собирается переходить супертяжелую весовую категорию, и поэтому бой не состоится. Напомним, что Лебедев выступает в первой весовой категории.

Не менее громкое заявление сделал сегодня менеджер российского спортсмена. Вадим Корнилов высказал предположение, что этим летом Денис с большой вероятностью проведет свой последний бой в карьере.

«С высокой долей вероятности Лебедев будет восстановлен в статусе суперчемпиона. Он может провести в этом статусе защиту в своем завершающем карьеру поединке. Или же проведет бой с одним из региональных чемпионов. Скорее всего, это будет заключительный бой в карьере», — сказал он.

Если все произойдет действительно так, то этот бой станет 36 по счету в карьере 39-летнего россиянина.

В профессиональный бокс Лебедев пришел еще в 2001 году, завоевав в любительском спорте бронзу Игр доброй воли 1998 года. Из 35 боев, проведенных в профессиональной карьере, боец одержал победу в 32-х, из них 23 завершились нокаутом. Вспомним наиболее значимые из них.

В июле 2009 года Денис Лебедев завоевал титул интерконтинентального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Соперником россиянина был британец Энцо Маккаринелли, потерявший на тот момент титул. Российский спортсмен победил Энцо, хотя и был очевидным аутсайдером.

Правый глаз британца заплыл почти полностью в результате тяжелых ударов российского спортсмена. Бой завершился техническим нокаутом, а Маккаринелли даже не стал возражать против остановки боя.

Через год после этой победы Лебедев отправился в Германию для участия в поединке по версии WBO со своим соотечественником, чемпионом мира в любительском боксе Александром Алексеевым . Фаворитом на этот раз был уже Денис, и он действительно оправдал все ожидания.

Бой длился недолго: во втором раунде он завершился убедительной победой Лебедева нокаутом. В концовке Денис нанес одиночный левый боковой удар в область уха Алексеева такой мощи, что спортсмен так и не смог встать на ноги до конца отсчета рефери.

21 мая 2011 года в Москве россиянин встретился с Роем Джонсом-младшим. Американец на тот момент явно сдал и почти сразу стал демонстрировать свой знаменитый артистизм. Денис же медленно, но верно поджимал соперника, чаще атаковал и наносил больше ударов, чем его визави.

За 15 секунд до конца боя Лебедев смог перевести Джонса в состояние грогги. Рефери прекращать бой не стал, Денис нанес еще пару ударов, а мощный апперкот россиянина решил исход этой встречи: легенда ринга оказался в тяжелом нокауте.

В сентябре 2014 Лебедев дрался за титул в первом тяжелом весе с превосходившем его и в росте, и в длине рук поляком Павлом Колодзеем. Специалисты полагали, что за счет своих габаритов и постоянных перемещений поляк станет трудной мишенью для российского спортсмена.

Заткнуть экспертов Денис смог своей быстрой реакцией и скоростью. Именно молниеносная двойка от уроженца Старого Оскола наказала Павла за низко опущенную руку: тот рухнул на ринг. Поражение стало первым для 34-летнего поляка.

4 ноября 2015 года в Казани Лебедев проводил очередную защиту титула чемпиона по версии WBA. Его соперником был 32-летний нигериец Латиф Кайоде. Примечательно, что тренировал Лебедева на тот момент Фредди Роуч, который до этого тесно сотрудничал с Кайоде.

Первая половина поединка прошла почти в равной борьбе. Лебедев хорошо работал в защите, активно покрывал площадь ринга, ловил соперника на контрудары. Размашистые панчи Кайоде лишь рассекали воздух. В седьмом раунде россиянин отправил Кайоде на настил ринга. Рефери засчитал нокдаун, несмотря на все отговорки спортсмена из Нигерии.

В следующей трехминутке россиянин дважды отправил Кайоде на пол. Он вставал каждый раз, но после того как Лебедев буквально стал избивать обессилевшего противника у канатов, рефери закончил поединок техническим нокаутом.

21 мая 2016 года в Москве прошел уникальный бой для российских поклонников бокса. В объединительном поединке сразились Лебедев, чемпион в первом тяжелом весе по версии WBA, и обладатель титула Международной боксерской федерации (IBF) Виктор Эмилио Рамирес.

Во втором раунде наступила развязка боя, оправдавшая надежды российских болельщиков. Лебедев удачно попал левым апперкотом на контратаке. Не ожидавший этого Рамирес сперва отступил, но оправившись, попытался отмахиваться. Аргентинец сильно раскрылся, и левый боковой россиянина отправил того на пол.

Россиянин продолжил добивать соперника, и лишь рефери Стив Смугер отмашкой, сигнализирующей прекращение боя, остановил это избиение.

В своем последнем поединке Лебедев победил американца Майка Уилсона единогласным решением судей. Уровень Усика и россиянина значительно отличается, поэтому для Лебедева отказ украинца от поединка может означать неизбежное продолжение карьеры. Если бы он проиграл Усику, то все вопросы были бы сняты.