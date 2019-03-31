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Порошенко поздравил не того спортсмена с победой на крупном турнире 

Рамблер + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины перепутал Усика с Гвоздиком.
Петр Порошенко запутался в фамилиях украинских боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого Александра — Усика.
Видео забавного курьеза опубликовано на странице Порошенко в соцсетях.
Сегодня в Филадельфии Александр Гвоздик победил француза Дуду Нгумбу и защитил свой титул чемпиона по версии WBC. Порошенко решил использовать триумф в личных пиар-целях, напомнив избирателям о себе. В итоге он выставил себя на посмешище.
«Сегодня целый день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, с утверждением Украины», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что на Украине начали выплачивать по 37 американских долларов избирателям, согласным проголосовать на президентских выборах за Петра Порошенко. Об этом заявила кандидат в президенты Юлия Тимошенко.
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Бокс , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Александр Усик , Александр Гвоздик
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