Порошенко поздравил не того спортсмена с победой на крупном турнире

Президент Украины перепутал Усика с Гвоздиком

Петр Порошенко запутался в фамилиях украинских боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого Александра — Усика.

Видео забавного курьеза опубликовано на странице Порошенко в соцсетях.

Сегодня в Филадельфии Александр Гвоздик победил француза Дуду Нгумбу и защитил свой титул чемпиона по версии WBC. Порошенко решил использовать триумф в личных пиар-целях, напомнив избирателям о себе. В итоге он выставил себя на посмешище.

«Сегодня целый день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, с утверждением Украины», — сказал Порошенко.