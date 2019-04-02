«Это просто убивает»: противник Кличко попал в секс-скандал

История с обвинениями в домогательствах известного боксера из Болгарии Кубрата Пулева, потерпевшего свое единственное поражение в карьере от Владимира Кличко , продолжает набирать обороты. Спортсмен неожиданно поцеловал журналистку во время интервью, за что та обвинила его в харассменте и намерена подать в суд. Однако в сети появилась видеозапись, на которой девушка по своей воле находится на вечеринке и развязно ведет себя в компании людей из команды Пулева.

Журналистка Vegas Sports Daily Дженнифер Равало обвинила в сексуальных домогательствах известного болгарского боксера Кубрата Пулева. История получила начало после победы спортсмена над соотечественником Богданом Дину 23 марта, когда Пулев, давая интервью Равало, страстно поцеловал девушку. Видео тут же разлетелось по интернету.

Спустя несколько дней репортер созвала пресс-конференцию, на которой рассказала, что поступок Пулева крайне оскорбил ее.

«Я почувствовала себя неловко и разочарована тем, как Пулев повел себя по отношению ко мне таким непрофессиональным образом.

Я не соглашалась на то, чтобы он взял меня за лицо и поцеловал.

Я освещала боксерский поединок в качестве профессионального представителя прессы. Целовать женщину в губы без ее согласия — это недопустимо», — цитирует репортера Bad Left Hook.

Кроме того, журналистка поделилась новыми подробностями ее взаимоотношений с боксером. Равало рассказала, что после того интервью уже собиралась уходить, но Пулев якобы схватил ее за ягодицы, попросив удалить момент поцелуя.

«После интервью я хотела собрать вещи в портфель, когда он схватил меня за ягодицы и сжал их обеими руками. Затем он вышел из комнаты, ничего мне не сказав — только смеялся. Единственное, о чем он просил — удалить момент с поцелуем из видео с интервью, но я его оставила и даже запостила. Потому что я хотела, чтобы люди увидели, что он сделал со мной.

Хочу, чтобы он отвечал за свои поступки, и чтобы это не сошло ему с рук.

То, что он сделал, — это ужасно. Мы не друзья и не состоим в романтических отношениях. Он не имел права меня целовать», — гневалась пострадавшая.

Девушка всерьез намерена добиться наказания боксера.

Для этого она даже обратилась к услугам известного адвоката Глории Олдрэд, которая специализируется на делах о сексуальных домогательствах.

На время расследования Атлетическая комиссия штата Калифорния временно лишила Пулева боксерской лицензии.

Когда дело дошло до публичных обвинений, боксер все-таки сделал официальное заявление. Он поспешил заверить всех, что состоит в дружеских отношениях с девушкой, и после того поцелуя они с Равало посмеялись над ситуацией. Извиняться за этот эпизод спортсмен не стал.

«Возможно, вы видели видео, где я целую девушку-репортера после того, как выиграл бой в субботу. Этот репортер, Дженни, на самом деле мой друг, и я ее поцеловал после интервью.

Позже той же ночью она присоединилась ко мне и моим друзьям на вечеринке.

После поцелуя мы оба смеялись и поблагодарили друг друга. Больше про это нечего сказать», — написал Пулев.

Что касается обвинений в харасcменте, то боксер отрицает, что трогал журналистку за ягодицы.

«Это неправда. К тому же она не в моем вкусе», — отметил спортсмен.

Интересный поворот в истории произошел после того, как в сети распространили видео с вечеринки, о которой упоминал боксер. На кадрах видно, как вульгарно одетая Равало исполняет романтический танец на коленях у одного из друзей спортсмена. Сам Пулев в тот момент стоит в стороне и общается с кем-то. Видеозаписью поделился младший брат боксера Тервел Пулев.

Равало не отрицает, что присутствовала на вечеринке. Однако, по словам девушки, она пришла туда по приглашению подруги, а не боксера. В чем взаимосвязь этих фактов — она не пояснила.

Высказалась по поводу ситуации и подруга Кубрата Пулева — известная болгарская поп-певица Андреа. Девушка, к удивлению, не стала осуждать своего парня, а отчаянно бросилась защищать его. Артистка выразила мнение, что, целуя журналистку, ее любимый просто шутил. При этом возможные домогательства она отрицает.

«Я нахожу все это ужасно несправедливым. Это просто убивает Кубрата. Весь мир видел, что журналистке все понравилось.

Я знаю его очень хорошо, он обожает шутить, у него прекрасное чувство юмора. Это была шутка! К тому же девушка ответила на его поцелуй, она улыбалась», — приводит слова Андреа The Sun.

После вспыхнувшего скандала на Пулева навалились и спортивные проблемы. Помимо лишения лицензии, официальный протест на результат его последнего боя подала команда Дину. Проигравший Кубрату боксер перед нокаутом в седьмом раунде пропустил удар по затылку уже в тот момент, когда находился на настиле. Рефери наказал Пулева и дал Дину пять минут для восстановления. Однако после возобновления боя он дважды оказывался в нокдауне, и поединок пришлось завершить.

«После боя я встретился с Дину и его командой, и мы связались со Спортивной комиссией Калифорнии, подали официальный протест и попросили назначения слушаний», — цитирует ESPN промоутера Дину Грэга Коэна.

На профессиональном ринге 37-летний Пулев провел 28 поединков и одержал 27 побед. На его счету есть две завоеванные медали чемпионатов Европы — золото и бронза, а также третье место на чемпионате мира. Свое единственное поражение в карьере болгарин потерпел от украинского тяжеловеса Владимира Кличко. Поединок состоялся в 2014 году и объединял сразу пять титулов.