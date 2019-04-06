Усик рассказал о планах в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, чего ожидает от дебютного поединка в супертяжелой весовой категории с камерунцем Карлосом Такама, передает "Советский спорт".

В новом весе боец планирует повторить успех.

"25 мая — важный день в моей карьере, состоится мой первый бой в супертяжелой категории. В тяжелом весе я смог добиться всего и стать абсолютным чемпионом. Все то же самое я проделаю и в супертяжелом", — приводит слова Усика ESPN.

Спортсмен добавил, что первое противостояние будет нелегким, но он хочет проверить собственные силы в схватке с соперником мирового уровня. Так он сможет понять, что его ожидает на пути к званию абсолютного чемпиона.

Бой пройдет 25 мая в американском Оксон-Хилле (штат Мэриленд).