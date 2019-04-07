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Российский боксёр Чудинов проиграл нокаутом поляку Пажечевскому 

RT на русском + ещё 5 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший временный чемпион мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг Дмитрий Чудинов потерпел третье поражение подряд на профессиональном ринге, уступив поляку Роберту Пажечевскому.
Бой проходил в польском Катовице. Пажечевский отправил Чудинова в нокдаун в начале второго раунда, однако российский спортсмен сумел подняться на ноги.
Тем не менее, поляк продолжил натиск и сумел нокаутировать российского боксёра. Для Дмитрия Чудинова это поражение стало третьим подряд и четвёртым в последних пяти поединках.
Ранее сообщалось, что немецкий экс-чемпион мира по боксу Штурм арестован за уклонение от уплаты налогов.
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