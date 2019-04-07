Российский боксёр Чудинов проиграл нокаутом поляку Пажечевскому

Бывший временный чемпион мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг Дмитрий Чудинов потерпел третье поражение подряд на профессиональном ринге, уступив поляку Роберту Пажечевскому.

Бой проходил в польском Катовице. Пажечевский отправил Чудинова в нокдаун в начале второго раунда, однако российский спортсмен сумел подняться на ноги.

Тем не менее, поляк продолжил натиск и сумел нокаутировать российского боксёра. Для Дмитрия Чудинова это поражение стало третьим подряд и четвёртым в последних пяти поединках.

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