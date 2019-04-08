Пакьяо пошел по стопам Мэйуэзера

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо подписал контракт с японской организацией Rizin. Об этом сообщил генеральный директор промоушена Нобуки Сакакибара в своем Twitter -аккаунте.

Функционер поделился фото с подписания соглашения и объявил, что 40-летний филиппинец будет вовлечен в турнир Rizin 15. В какой роли боксер поучаствует в событии, Сакакибара не уточнил. Rizin 15 пройдет 21 апреля.

31 декабря 2018-го на турнире Rizin 13 состоялся выставочный поединок по правилам бокса между американцем Флойдом Мэйуэзером и японским кикбоксером и бойцом смешанного стиля (MMA) Тенсином Насукавой. Мэйуэзер одержал победу нокаутом в первом раунде.

Последний раз Пакьяо выходил на ринг 19 января 2019-го. Филиппинец выиграл бой у американца Эдриена Бронера единогласным решением судей. На кону стоял пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего Пакьяо провел 70 поединков в профессиональном боксе. Филиппинец одержал 61 победу, потерпел семь поражений. Три поединка с его участием завершились вничью. В 2015 году Пакьяо уступил Мэйуэзеру в поединке за три чемпионских пояса.