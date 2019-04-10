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Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн 

Газета.Ru + ещё 9 10 апреля 2019
Фото: Reuters
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко, передает "Советский спорт".
Спортсмен назвал сумму, за которую его родственник вновь примет участие в поединке.
"Когда появилась новости о предложении в $40 млн, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Меня это предложение не интересует". Когда через несколько недель заговорили про $80 млн, я позвонил и спросил снова. Он ответил: "Это предложение не заставило меня передумать. Я задумаюсь, если предложат $100 млн", — приводит слова Кличко-старшего Abendzeitung.
В активе Кличко-младшего 64 победы и пять поражений. Он 14 раз успешно защищал титула абсолютного чемпиона мира.
Ранее сообщалось, что дерзкий боксер-легковес продолжает вызывать на бой Ломаченко.
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Бокс , Виталий Кличко , Владимир Кличко , Советский спорт
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