Владимир Кличко может вернуться в бокс только за $100 млн

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал возможное возвращение на ринг своего брата Владимира Кличко , передает "Советский спорт".

Спортсмен назвал сумму, за которую его родственник вновь примет участие в поединке.

"Когда появилась новости о предложении в $40 млн, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Меня это предложение не интересует". Когда через несколько недель заговорили про $80 млн, я позвонил и спросил снова. Он ответил: "Это предложение не заставило меня передумать. Я задумаюсь, если предложат $100 млн", — приводит слова Кличко-старшего Abendzeitung.

В активе Кличко-младшего 64 победы и пять поражений. Он 14 раз успешно защищал титула абсолютного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что дерзкий боксер-легковес продолжает вызывать на бой Ломаченко.