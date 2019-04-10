Южноосетинский боксер Ричард Битиев выстрелил сопернику Таиру Келесхаеву в ногу из травматического пистолета за сутки до их боя, передает Sputnik Ossetia.
По информации издания, соперники должны были провести поединок на турнире «Кубок государства Алания». После применения травматического оружия Битиев скрылся с места преступления. Полиция объявила его в розыск.
Отмечается, что здоровью Келесхаева ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира в среднем весе Феликс Штурм был арестован правоохранительными органами в немецком городе Кельн.