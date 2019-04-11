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Российский боец UFC Майрбек Тайсумов дисквалифицирован на полгода за допинг 

Говорит Москва 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Отмечается, что допинг-проба спортсмена, взятая на турнире UFC в Москве 15 сентября прошлого года, дала положительный результат на запрещённое вещество станозолол. После получения уведомления о положительном допинг-тесте 30-летний российский боец предоставил USADA упаковки от применяемых им пищевых добавок, на этикетках которых не было указано, что они содержат станозолол. Тайсумов провёл свой последний поединок на турнире UFC в Москве, победив единогласным решением судей американца Десмонда Грина. Всего на его счету 27 побед и пять поражений, он выступает в лёгкой весовой категории.
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