Российский боец UFC Майрбек Тайсумов дисквалифицирован на полгода за допинг

Отмечается, что допинг-проба спортсмена, взятая на турнире UFC в Москве 15 сентября прошлого года, дала положительный результат на запрещённое вещество станозолол. После получения уведомления о положительном допинг-тесте 30-летний российский боец предоставил USADA упаковки от применяемых им пищевых добавок, на этикетках которых не было указано, что они содержат станозолол. Тайсумов провёл свой последний поединок на турнире UFC в Москве, победив единогласным решением судей американца Десмонда Грина. Всего на его счету 27 побед и пять поражений, он выступает в лёгкой весовой категории.