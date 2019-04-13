Ломаченко назвал возможного следующего соперника

Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко поделился мнением о победе над британцем Энтони Кроллой, передает "Советский спорт".

"Я хотел бы поблагодарить своего доктора, который смог залечить мою травму правого плеча. Теперь я снова могу вернуться и драться в полную силу. Огромная благодарность тем, кто посетил эту арену поддержать своим присутствием великолепные соревнования и прекрасный бокс. Спасибо!" — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Украинец отметил, что хотел бы подраться с Майки Гарсией.

Поединок прошел в Лос-Анджелесе на арене Staples Center и завершился победой действующего обладателя титулов в четвертом раунде.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.