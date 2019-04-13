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Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде. Однако, посылая британца в нокаут чемпион мира получил серьезную травму: медики подозревают перелом руки.
"Похоже, я сломал правую руку, когда нокаутировал его [Кроллу], — цитирует Ломаченко ES News. — На днях поеду в больницу и будем решать что-то". Тем не менее, предварительные прогнозы не слишком утешительны: на восстановление боксеру с Украины потребуется от полутора до двух месяцев".
Как уже сообщали Вести.Ru, действующий чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной организации бокса Ломаченко победил соперника из Великобритании досрочно в четвертом раунде.
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