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Боксер Усик призвал людей не смотреть телевизор 

Газета.Ru + ещё 7 7 часов назад
Украинский боксер, чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик призвал никогда не смотреть телевизор, передает "Советский спорт".
Боксер заявил, что за последний месяц единственное из нормального, что можно было посмотреть по телевизору, это был бой украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кроллы.
В этом поединке украинский боксер отправил британца в тяжелый нокаут.
"Я прошу людей перестать смотреть этот бред, который нам показывают. Который мы смотрим, и который мы додумываем. Серьезно, это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и превращает их в непонятную субстанцию, непригодную к использованию в будущем. Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого не призывая или заставляя", — заявил Усик в инстаграме.
Ранее стала известна дата дебюта Усика в супертяжелом весе.
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Бокс , Видео , Василий Ломаченко , Александр Усик , Советский спорт
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