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Опубликовано фото лица Дацика после боя с Тарасовым 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Организатор боя между Вячеславом Дациком и Артёмом Тарасовым Амиран Сардаров опубликовал фото лица первого, на котором можно увидеть последствия поединка.
Очень зрелищный замес был. Очень! — написал Сардаров.
На фотографии видно, что у спортсмена сильные синяки в области носа и одного из глаз.
Результат будет опубликован после того, как видео появится на YouTube-канале «Дневник хача», который ведёт Сардаров.
Бой, завершившийся в третьем раунде, стал для Дацика первым после освобождения из тюрьмы. Тарасов за карьеру провёл пять боёв по правилам ММА и выиграл в каждом из них. Разница бойцов в весе — порядка 75 кг.
Ранее ещё один блогер вызвал Дацика на бой, писал News.ru.
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Бокс , Артем Тарасов
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