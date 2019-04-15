Организатор боя между Вячеславом Дациком и Артёмом Тарасовым Амиран Сардаров опубликовал фото лица первого, на котором можно увидеть последствия поединка.
Очень зрелищный замес был. Очень! — написал Сардаров.
На фотографии видно, что у спортсмена сильные синяки в области носа и одного из глаз.
Результат будет опубликован после того, как видео появится на YouTube-канале «Дневник хача», который ведёт Сардаров.
Бой, завершившийся в третьем раунде, стал для Дацика первым после освобождения из тюрьмы. Тарасов за карьеру провёл пять боёв по правилам ММА и выиграл в каждом из них. Разница бойцов в весе — порядка 75 кг.
Ранее ещё один блогер вызвал Дацика на бой, писал News.ru.