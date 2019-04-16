Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поветкин захотел подраться с чемпионом мира 

News.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что хотел бы встретиться с действующим чемпионом, по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), британцем Диллианом Уайтом.
По словам россиянина, Уайт — хороший боксёр, а ему нравится боксировать с сильными.
Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было, — цитирует спортсмена Sport24.
Поветкин в сентябре проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бое за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBO и Международной боксёрской федерации (IBF). Зимой Поветкин перенёс операцию на обоих локтях.
Всего за карьеру российский боксёр выиграл 34 боя и два проиграл.
Поветкин рассказал о первом после операции бое, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Опубликовано фото лица Дацика после боя с Тарасовым Британский боксёр назвал Усика «кошмаром для всех» Ломаченко признался в желании выйти на ринг бесплатно
Бокс , Энтони Джошуа , Александр Поветкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не хочу думать о „Челси“ без Азара»
Определены победители чемпионата России по фехтованию
«Вы меня там видели?»: Кокорин о походе на стриптиз6
Зидан хочет избавиться от Бэйла
Определен состав сборной России на матчи Еврочелленджа
Видео
Лас-Вегас вместо сборной: Гусев бежит в НХЛ
Хоккей Прочее
Электрик рассказал о сломанном стуле Кокорина
Футбол Прочее
Умер Дмитрий Набоков
Хоккей
«Вы меня там видели?»: Кокорин о походе на стриптиз
Футбол
«Жир вырос — не можешь прыгать»
Фигурное катание Статьи
Футболист забил гол, не притронувшись к мячу
Футбол
В московском бассейне произошла массовая драка
Летние виды спорта
Игрок «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Футбол Волейбол
В РУСАДА похитили миллиард
Зимние виды спорта
«Извините, но вы похожи на кучку уе*****»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение