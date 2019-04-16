Поветкин захотел подраться с чемпионом мира

Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что хотел бы встретиться с действующим чемпионом, по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), британцем Диллианом Уайтом.

По словам россиянина, Уайт — хороший боксёр, а ему нравится боксировать с сильными.

Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было, — цитирует спортсмена Sport24.

Поветкин в сентябре проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бое за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBO и Международной боксёрской федерации (IBF). Зимой Поветкин перенёс операцию на обоих локтях.

Всего за карьеру российский боксёр выиграл 34 боя и два проиграл.

Поветкин рассказал о первом после операции бое, писал News.ru.