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Боксер Гассиев проведет первый бой в супертяжелом весе в июне 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) россиянин Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в июне. Об этом в четверг сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн в Twitter.
В четверг Matchroom Boxing USA объявила о подписании контракта с промоутерской компанией Гассиева. Соперник 25-летнего российского боксера пока не назван.
"Рад объявить о подписании [бывшего] чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес в июне", — говорится в сообщении.
Гассиев летом 2018 года уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Всего на счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.
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Бокс , Мурат Гассиев , Александр Усик
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