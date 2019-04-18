Боксер Гассиев проведет первый бой в супертяжелом весе в июне

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе (до 90,71 кг) россиянин Мурат Гассиев дебютирует в супертяжелом весе в июне. Об этом в четверг сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн в Twitter. В четверг Matchroom Boxing USA объявила о подписании контракта с промоутерской компанией Гассиева. Соперник 25-летнего российского боксера пока не назван. "Рад объявить о подписании [бывшего] чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес в июне", — говорится в сообщении. Гассиев летом 2018 года уступил украинцу Александру Усику , лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Всего на счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.