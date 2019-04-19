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У американского бойца по пути в Россию потерялся багаж 

Просто Про Спорт 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Американский боец UFC Дэвин Кларк посетовал, что у него по пути в Россию потерялся багаж.
«Мне нравится в вашей стране. Тут красиво, люди очень приветливые, здесь правда здорово. Ожидаю, что мой бой получится красивым, и я вернусь домой с победой. По пути в Россию мой багаж потерялся. Он затерялся в Париже. Его доставили только два дня спустя после того, как я добрался сюда», — сказал Кларк.
Бой россиянина Иван Штыркова и Дэвина Кларка пройдет на турнире UFC, который пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.
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