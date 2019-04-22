По прозвищу Лютая: в Москве нашли тело чемпионки по тайскому боксу

В Москве на 27-м году жизни погибла чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело спортсменки нашли на козырьке подъезда жилого дома, расположенного на Кронштадтском бульваре. По предварительной информации, девушка упала из окна восьмого этажа.

Обстоятельства смерти Мялиной выяснят следователи.

Кристина Мялина победила в Кубке России в 2013 году и вошла в состав сборной РФ на чемпионат Европы. Также она становилась чемпионкой Москвы и Московской области.

По данным Sport24.ru, спортсменка работала тренером по общей физической подготовке и гандболу в клубе единоборств и фитнеса.