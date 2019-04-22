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Чеченцев заставили массово прийти на бокс 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Работники бюджетных организаций Грозного пожаловались, что их вынудили посетить боксерский турнир. Как пишет «Кавказский узел», прийти на соревнования людей заставили местные власти.
Мероприятие состоялось 18 апреля, в нем приняли участие спортсмены из России, Польши, Бразилии и других стран. Одним из главных гостей вечера стал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Издание со ссылкой на собеседников отмечает, что всех посетителей турнира пускали через металлодетектор и тщательно досматривали. До завершения соревнований выход из здания был запрещен — за этим следил ОМОН.
«Я хоть и люблю бокс, но в такую погоду предпочел бы смотреть его дома по телевизору, но пришлось присутствовать. Ничего не попишешь, "есть указание", и точка», — рассказал один из зрителей Салавди.
Женщинам присутствовать запрещалось, вместо них приходили их мужья, братья или племянники.
Подобные распоряжения «сверху» чеченским бюджетникам приходили и раньше. Так, в сентябре 2018 года работники организаций и студенты республики рассказали, что их заставляют посещать матчи грозненского футбольного клуба «Ахмат».
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Бокс , Рамзан Кадыров
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