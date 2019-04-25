Стала известна дата боксерского поединка Чупракова

Стала известна дата боя, российского боксера Евгения Чупракова , сообщает РИА "Новости".

По информации пресс-службы промоутерской компании RCC, спортсмен проведет свой следующий поединок 18 мая в Екатеринбурге.

В последней встрече россиянин уступил чемпиону Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе японцу Масаюки Ито. Этот проигрыш был первым для Чупракова при 20 победах.