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Стала известна дата боксерского поединка Чупракова 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба RCC
Стала известна дата боя, российского боксера Евгения Чупракова, сообщает РИА "Новости".
По информации пресс-службы промоутерской компании RCC, спортсмен проведет свой следующий поединок 18 мая в Екатеринбурге.
В последней встрече россиянин уступил чемпиону Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе японцу Масаюки Ито. Этот проигрыш был первым для Чупракова при 20 победах.
Ранее бывший обладатель чемпионских поясов Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе Геннадий Головкин объявил о прекращении работы с тренером Абелем Санчесом.
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Бокс , Евгений Чупраков , Геннадий Головкин , РИА Новости
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