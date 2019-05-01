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Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA 

ТАСС + ещё 11 13 часов назад
Фото: ТАСС
Россиянин Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Об этом сообщила в среду пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".
В марте украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым. Ранее россиянин являлся чемпионом организации "в отпуске".
Ранее сообщалось, что Лебедев может провести следующий поединок летом этого года, после чего может объявить о завершении карьеры.
Лебедев был обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, два поражения.
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Бокс , Денис Лебедев , Александр Усик
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