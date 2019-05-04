Любовный треугольник: кто избил бывшую Кличко

Голливудскую звезду Хайден Панеттьери избил ее новый возлюбленный, начинающий актер Брайан Хикерсон. За насилие над бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко мужчину арестовали, но вскоре выпустили под залог.

Экс-возлюбленная и мать ребенка украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери была жестоко избита ее нынешним молодым человеком. Во время вечеринки в одном из ночных клубов Голливуда начинающий актер Брайан Хикерсон сначала долго ругался с Панеттьери, после чего поднял на нее руку.

Очевидцы инцидента рассказали TMZ, что заметили на теле 29-летней женщины многочисленные синяки и кровоподтеки. Полицейские задержали Хикерсона, но вскоре отпустили под залог в размере $50 тыс.

С 2011 по 2018 год Панеттьери жила в гражданском браке с Кличко и родила ему дочь Кайю-Евдокию. В прессе писали, что год назад актриса была замечена в компании незнакомого мужчины, после чего ушла от боксера.

При этом пара сохраняла дружеские отношения, о чем Панеттьери рассказывала в одном из интервью.

«Мы относимся друг к другу с уважением. Прежде я не оказывалась в такой ситуации, но думаю, что мы проделали действительно хорошую работу. Кайя много путешествует, мы устроили ей очень долгие каникулы. Мне даже пришло письмо из ее детского сада — мол, ваш ребенок слишком много пропустил. Да ладно, ей же всего четыре года! И она уже говорит на нескольких языках», — говорила актриса.

Четырехлетняя Кайя-Евдокия после расставания родителей осталась жить с матерью. Согласно СМИ, Панеттьери уделяла недостаточно внимания воспитанию девочки, с головой нырнув в роман с Хикерсоном.

Сообщается, что близкие голливудской звезды недолюбливают начинающего актера и считают его альфонсом.

Поклонники артистки также недовольны ее новым избранником, негативно влияющим как на ребенка, так и на саму Панеттьери. В частности, за год, проведенный с Хиккерсоном, она пристрастилась к алкоголю и стала частой гостьей ночных тусовок. А несколько месяцев назад полиция приехала на вызов, который поступил из дома актрисы. Ее новый бойфренд и отец что-то не поделили и серьезно подрались. При этом отмечается, что сама девушка открыла дверь полицейским в нетрезвом состоянии.

В начале 2019 года Кличко принял решение забрать ребенка у безответственной матери. Бывший боксер отвез Кайю-Евдокию в Киев, где проживает ее бабушка по отцовской линии, передает US Weekly.

«Хайден давно не видела дочь. Она уверена, что девочке сейчас не стоит жить с ней, и это не лучшим образом сказывается на ребенке. Печальная ситуация», — рассказал источник издания.

Что касается самого Кличко, в октябре прошлого года СМИ обсуждали его отношения с абсолютной чемпионкой мира по боксу, уроженкой Колумбии Сесилией Брекхус. Младшего брата мэра Киева заметили в компании 37-летней спортсменки в месте проведения конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Об окончании спортивной карьеры боксер объявил в августе 2017 года — через несколько месяцев после проигрыша в поединке с британцем Энтони Джошуа , прошедшем в Лондоне при почти 100 тыс. зрителей. Позже украинец рассказывал, что, уступив во встрече за несколько чемпионских поясов, колебался между желанием поучаствовать в матче-реванше с представителем Великобритании и мыслями об уходе из спорта. В итоге он остановился на втором варианте.

«У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня была тысяча причин согласиться на матч-реванш — и столько же, чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я решил завершить карьеру, так как заметил, что мотивация была уже не на том уровне.

Даже возможные миллионы, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя», — говорил Кличко.

Добавим, что в начале года его старшего брата, знаменитого боксера и мэра Киева Виталия Кличко срочно госпитализировали в одну из австрийских клиник из-за проблем со спиной. Комментируя инцидент, пресс-секретарь политика Оксана Зиновьева сообщила, что он был госпитализирован из швейцарского Давоса, где проходил международный экономический форум.