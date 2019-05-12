Девушка-боец UFC воткнула соперницу головой в пол жестким слэмом. Так не бросают даже в рестлинге

Пару часов назад в Рио-де-Жанейро завершился турнир UFC 237. Матчмейкеры лиги дали местным болельщикам сразу четыре повода заполнить 15-тысячную арену Jeunesse в субботний вечер.

1. Бой с участием Антонио Роджерио Ногейры (42 года);

2. Бой с участием Андерсона Сильвы (44 года);

3. Бой с участием Жозе Алдо (говорят, что претендентский);

4. Бой с участием Джессики Андраде (главный и за пояс).

Если начать рассказывать по порядку о том, как закончился каждый из этих боев, то сложится впечатление, что у бразильцев был сегодня очень плохой день.

Ну, возможно.

Стоит сказать, что Ногейра и Сильва получили очень сложных для своих возрастных категорий соперников.

Вот, например, 27-летний оппонент Ногейры Райан Спенн.

Бьет почти так же внушительно, как и выглядит.

К тому моменту, когда Райан только-только начал свою профессиональную карьеру, за плечами бразильца были 36 прожитых лет и 26 боев.

Встреча двух разных поколений продлилась 127 секунд.

Андерсону Сильве после непростого боя с будущим чемпионом UFC дали подраться с бывшим полутяжеловесом Джаредом Канонье (7 из 12 побед одержал нокаутами).

Когда до конца первого раунда оставалось 12 секунд, Канонье выбросил внутренний лоу-кик, предположительно попав под коленный сустав бразильца. Продолжать драться и нормально ходить Сильва уже не мог.

Кажется, в этот вечер Канонье ненавидели все, кто видел этот бой вживую.

Самым молодым из трех легендарных бразильцев сегодня был Жозе Алдо (32 года). Он дрался против Алекса Волкановски, и бой между ними, кажется, определял следующего претендента на пояс Макса Холлоуэя.

Вряд ли может быть по другому в ситуации, когда первый номер рейтинга (ведет серию из двух досрочных побед) встречается с четвертым номером (6-0 в UFC).

За 15 минут Волкановски выбросил 95 значимых ударов по бразильцу, пропустив всего 29 раз. У судей не просто не оставалось другого выбора.

В главном событии вечера Джессике Андраде дали возможность стать второй девушкой из Бразилии, у которой появится пояс UFC.

Для начала предлагаем посмотреть, как выглядит Джессика.

А так — чемпионка Роуз Намаюнас.

Как правило, наличие внушительной мускулатуры в ММА не играет никакой роли. Но конкретно в этом бою все прошло ровно так, как если бы вы представили себе результат поединка, глядя лишь на фотографии девушек.

Во втором раунде Андраде подняла Намаюнас высоко над землей и жестко бросила вниз.

И если точно такое же действие в первом раунде Роуз пережила, то повторное падение привело к нокауту.

А еще вчера Андраде вела себя очень мило.

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