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Девушка-боец UFC воткнула соперницу головой в пол жестким слэмом. Так не бросают даже в рестлинге 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
Пару часов назад в Рио-де-Жанейро завершился турнир UFC 237. Матчмейкеры лиги дали местным болельщикам сразу четыре повода заполнить 15-тысячную арену Jeunesse в субботний вечер.
1. Бой с участием Антонио Роджерио Ногейры (42 года);
2. Бой с участием Андерсона Сильвы (44 года);
3. Бой с участием Жозе Алдо (говорят, что претендентский);
4. Бой с участием Джессики Андраде (главный и за пояс).
Если начать рассказывать по порядку о том, как закончился каждый из этих боев, то сложится впечатление, что у бразильцев был сегодня очень плохой день.
Ну, возможно.
Стоит сказать, что Ногейра и Сильва получили очень сложных для своих возрастных категорий соперников.
Вот, например, 27-летний оппонент Ногейры Райан Спенн.
Бьет почти так же внушительно, как и выглядит.
К тому моменту, когда Райан только-только начал свою профессиональную карьеру, за плечами бразильца были 36 прожитых лет и 26 боев.
Встреча двух разных поколений продлилась 127 секунд.
Андерсону Сильве после непростого боя с будущим чемпионом UFC дали подраться с бывшим полутяжеловесом Джаредом Канонье (7 из 12 побед одержал нокаутами).
Когда до конца первого раунда оставалось 12 секунд, Канонье выбросил внутренний лоу-кик, предположительно попав под коленный сустав бразильца. Продолжать драться и нормально ходить Сильва уже не мог.
Кажется, в этот вечер Канонье ненавидели все, кто видел этот бой вживую.
Самым молодым из трех легендарных бразильцев сегодня был Жозе Алдо (32 года). Он дрался против Алекса Волкановски, и бой между ними, кажется, определял следующего претендента на пояс Макса Холлоуэя.
Вряд ли может быть по другому в ситуации, когда первый номер рейтинга (ведет серию из двух досрочных побед) встречается с четвертым номером (6-0 в UFC).
За 15 минут Волкановски выбросил 95 значимых ударов по бразильцу, пропустив всего 29 раз. У судей не просто не оставалось другого выбора.
В главном событии вечера Джессике Андраде дали возможность стать второй девушкой из Бразилии, у которой появится пояс UFC.
Для начала предлагаем посмотреть, как выглядит Джессика.
А так — чемпионка Роуз Намаюнас.
Как правило, наличие внушительной мускулатуры в ММА не играет никакой роли. Но конкретно в этом бою все прошло ровно так, как если бы вы представили себе результат поединка, глядя лишь на фотографии девушек.
Во втором раунде Андраде подняла Намаюнас высоко над землей и жестко бросила вниз.
И если точно такое же действие в первом раунде Роуз пережила, то повторное падение привело к нокауту.
А еще вчера Андраде вела себя очень мило.
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