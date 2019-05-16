Звезда реслинга госпитализирован в США

Икона реслинга Рик Флэр был госпитализирован в Атланте. Причины, приведшие к столь печальным последствиям, пока не сообщаются.

Флэру сразу была оказана неотложная медицинская помощь, передает Daily Mail.

Стоит отметить, что Рик находился в коме в течение 11 дней в 2017 году после разрыва кишечника. В конце концов ему удалили пораженный участок органа, и спортсмен выздоровел.

В своей автобиографической книге атлет признался, что страдает алкогольной кардиомиопатией, которая представляет собой проблему с сердцем, вызванную длительным злоупотреблением алкоголем.

Флер периодически появлялся на реслинге, много раз выступал вместе со своей дочерью Шарлоттой, которая сейчас является главной звездой WWE.

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