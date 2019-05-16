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Звезда реслинга госпитализирован в США 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Daily Mail
Икона реслинга Рик Флэр был госпитализирован в Атланте. Причины, приведшие к столь печальным последствиям, пока не сообщаются.
Флэру сразу была оказана неотложная медицинская помощь, передает Daily Mail.
Стоит отметить, что Рик находился в коме в течение 11 дней в 2017 году после разрыва кишечника. В конце концов ему удалили пораженный участок органа, и спортсмен выздоровел.
В своей автобиографической книге атлет признался, что страдает алкогольной кардиомиопатией, которая представляет собой проблему с сердцем, вызванную длительным злоупотреблением алкоголем.
Флер периодически появлялся на реслинге, много раз выступал вместе со своей дочерью Шарлоттой, которая сейчас является главной звездой WWE.
Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Иван Штырков, по прозвищу "Халк", рассказал о том, что произошло во время акции протеста в ночь на 14 мая в Екатеринбурге.
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