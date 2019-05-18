Поцеловавший журналистку боксер сделал заявление 

Болгарский боксер Кубрат Пулев сделал официальное заявление относительно скандала со своим участием, передает "Советский спорт".
Атлет после одного из своих боев давал интервью, во время которого поцеловал в губы журналистку Джениффер Равало. Девушкой данный жест был оценен как сексуальное домогательство, а Атлетическая комиссия Калифорнии даже отозвала у него лицензию.
Теперь Пулев заплатит штраф $2,5 тыс. и посетит специальные курсы.
"Господин Пулев повел себя неподобающим образом, поцеловав журналистку. Кубрат приносит извинения за непрофессиональное поведение комиссии и самой мисс Дженни Равало.
Господин Пулев уважает права женщин. Он добровольно перед слушанием посетил курсы, направленные на разъяснение норм поведения. Кубрат будет следовать всем требованиям комиссии, чтобы быстрее вернуть лицензию", — утверждается в сообщении.
Ранее чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе.