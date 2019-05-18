Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поцеловавший журналистку боксер сделал заявление 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Болгарский боксер Кубрат Пулев сделал официальное заявление относительно скандала со своим участием, передает "Советский спорт".
Атлет после одного из своих боев давал интервью, во время которого поцеловал в губы журналистку Джениффер Равало. Девушкой данный жест был оценен как сексуальное домогательство, а Атлетическая комиссия Калифорнии даже отозвала у него лицензию.
Теперь Пулев заплатит штраф $2,5 тыс. и посетит специальные курсы.
"Господин Пулев повел себя неподобающим образом, поцеловав журналистку. Кубрат приносит извинения за непрофессиональное поведение комиссии и самой мисс Дженни Равало.
Господин Пулев уважает права женщин. Он добровольно перед слушанием посетил курсы, направленные на разъяснение норм поведения. Кубрат будет следовать всем требованиям комиссии, чтобы быстрее вернуть лицензию", — утверждается в сообщении.
Ранее чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе.
Газета.Ru: последние новости
Уайлдер расказал о баснословном гонораре за бой с Джошуа Уайлдер может быть наказан за угрозу убить будущего противника Звезда реслинга госпитализирован в США
Бокс , Видео , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поддельные гениталии. Олимпиец прошел допинг-тест
«Лион» назвал имя нового тренера
«Если ты дебил, то тебя расслабит»3
ЦСКА вышел в финал Евролиги
Сборная Финляндии разгромила британцев
Видео
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Составлен протокол: Емельяненко поймали «с поличным»
MMA Прочее
Ирина Слуцкая раскрыла тайны развода и нового брака
Фигурное катание
Выпивающие во время ЧМ российские хоккеисты попали на видео
Хоккей
«Прощай. Ты никогда не был одним из нас»
Футбол Статьи
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Футбол
На границе с Украиной: Кокорин захотел на малую родину
Футбол
«Тренер — ***»: как Глушаков «сливал» Карреру
Футбол
«Нельзя вести себя как обезьяны». На ЧМ скандал
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение