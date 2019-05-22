Бокс будет представлен на Олимпиаде в Токио

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал предстоящей сессии организации сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио, но лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания. Об этом сообщает пресс-служба МОК. "Исполком рекомендует сессии сохранить бокс в программе ОИ-2020, а также лишить Международную ассоциацию бокса признания. Статус полного признания AIBA будет пересмотрен после Олимпиады в Токио", — говорится в заявлении. Сессия МОК пройдет в швейцарской Лозанне 24-26 июня.