Рой Джонс споет с Тимати в Екатеринбурге

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший примет участие в Международном боксерском форуме в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Как отмечает оргкомитет мероприятия, 13 июня он выступит на церемонии открытия вместе с Тимати, Ханной, Сергеем Бобунцом и другими звездами и споет несколько своих композиций.

"В рамках церемонии состоится вручения премии "Легенда бокса" в пяти номинациях: "Человек года", "Боксер года", "Бой года", "Легенда бокса" и "Промоушен года". Победителей выберет почетное жюри, состоящее из признанных экспертов мирового бокса", — заявили организаторы форума.