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Рой Джонс споет с Тимати в Екатеринбурге 

Газета.Ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший примет участие в Международном боксерском форуме в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
Как отмечает оргкомитет мероприятия, 13 июня он выступит на церемонии открытия вместе с Тимати, Ханной, Сергеем Бобунцом и другими звездами и споет несколько своих композиций.
"В рамках церемонии состоится вручения премии "Легенда бокса" в пяти номинациях: "Человек года", "Боксер года", "Бой года", "Легенда бокса" и "Промоушен года". Победителей выберет почетное жюри, состоящее из признанных экспертов мирового бокса", — заявили организаторы форума.
Ранее Рой Джонс-младший прокомментировал инцидент после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора
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Бокс , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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