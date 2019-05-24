Чемпион мира по боксу по версии WBA бросил вызов Макгрегору

Обладатель пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе американец Кит Турман вызвал на поединок ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора

«Ты ведь сам понимаешь, что заработаешь на порядок больше денег в боксе. Конор, давай устроим этот бой», — цитирует боксёра TMZ.

Американец также выразил мнение, что у экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях отсутствует выносливость, и он не способен бороться за титулы.

«Флойд в бою с ним просто гулял по рингу. А Конор продолжает нести чушь про свой мощный удар. Мужик, завязывай! У тебя нет ничего», — сказал Турман.

В августе 2017-го Макгрегор проиграл Мейвейзеру боксёрский поединок техническим нокаутом в 10-м раунде. Последний бой ирландец провёл 6 октября 2018 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул UFC в лёгком весе.

Ранее Пакьяо заявил о желании провести реванш с Мейвезером.