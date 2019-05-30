WBC сделал Альвареса привилегированным бойцом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) отныне будет рекламным «лицом» Всемирного боксёрского совета. Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман.

«Канело будет представлять WBC во всех его поединках как боец нашей франшизы», — цитирует его Fightnews.com.

По его словам, теперь «в каждом бою дивизиона» Альварес будет официально представлять WBC. Что это, зачем, какой от этого прок любителям бокса и есть ли он вообще, глава Совета умолчал, пообещав детали позднее.

Победив недавно Дэниела Джейкобса, Канело стал объединённым чемпионом мира, что даёт ему некоторые преференции от WBC по части боёв с претендентами.

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