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WBC сделал Альвареса привилегированным бойцом 

Vringe.com 16 часов назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBA в среднем весе (до 72,6 кг) Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) отныне будет рекламным «лицом» Всемирного боксёрского совета. Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман.
«Канело будет представлять WBC во всех его поединках как боец нашей франшизы», — цитирует его Fightnews.com.
По его словам, теперь «в каждом бою дивизиона» Альварес будет официально представлять WBC. Что это, зачем, какой от этого прок любителям бокса и есть ли он вообще, глава Совета умолчал, пообещав детали позднее.
Победив недавно Дэниела Джейкобса, Канело стал объединённым чемпионом мира, что даёт ему некоторые преференции от WBC по части боёв с претендентами.
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