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Боксер Джошуа не сумел защитить три титула чемпиона мира, проиграв Руису 

ТАСС + ещё 13 5 часов назад
Фото: EPA/GERRY PENNY
Британец Энтони Джошуа не сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон сквер гарден", он проиграл мексиканцу Энди Руису техническим нокаутом в 7-м раунде.
На кону поединка стояли принадлежавшие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
Британец провел первый бой после победы над россиянином Александром Поветкиным, которая была добыта техническим нокаутом в седьмом раунде в сентябре прошлого года. Первоначально Джошуа должен был встретиться с американцем Джареллом Миллером, но тот не сумел пройти допинг-тест и был отстранен от боя. 1 мая стало известно, что его заменит Руис. Джошуа впервые боксировал в США.
Джошуа не сумел в седьмой раз защитить титул чемпиона мира IBF, в четвертый — WBA и во второй — WBO. Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй — в 2017-м, победив украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий — в марте 2018 года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам. В активе 29-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), одно поражение.
Руис во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В декабре 2016 года он не сумел завоевать титул WBO, проиграв Паркеру по очкам. Всего в его послужном списке 33 победы (22 нокаутом), одно поражение. Руис в течение поединка трижды отправил Джошуа в нокдаун.
Поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе, Всемирного боксерского совета (WBC), владеет американец Деонтей Уайлдер.
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Бокс , Деонтей Уайлдер , Энтони Джошуа , Джозеф Паркер , Владимир Кличко
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