Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малиньяджи оскорбил мать Лобова 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Instagram
Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, плюнувший в российско-ирландского Артёма Лобова на пресс-конференции перед поединком, заявил, что сделал бы тоже самое и с матерью будущего соперника.
«Не жалею, что плюнул в него. Жаль, что не сделал ничего больше. Будь в зале мать Лобова, я плюнул бы и ей в лицо. Это всё начал Лобов. Он и его команда давно уже перешли границы. Но всё равно Лобов — отстойный боец. Я докажу это в следующем месяце, выбью из него всю дурь», — заявил Малиньяджи в интервью YouTube-каналу TheMAClife.
Артём Лобов и Пол Малиньяджи встретятся 22 июня на турнире по кулачным боям без перчаток Bare Knuckle FC.
Ранее сообщалось, что Малиньяджи плюнул в лицо Лобову во время дуэли взглядов.
RT на русском: последние новости
Уайлдер согласился дать реванш с Ортису Кремлёв создаст фонд для погашения долгов AIBA Чемпион мира по боксу Джошуа может провести бой с украинцем Усиком
Бокс , MMA , Артем Лобов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудряшов рассказал об ожиданиях от боя с Макабу
Черчесов осадил смотрящих футбол «в панаме и с кружкой пива»
«Реал» вынужден перенести дату презентации Азара
Требуют 12 миллионов: Чемпиона по тхэквондо похитили9
«Валенсия» нацелилась на хавбека «Барселоны»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение