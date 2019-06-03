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Кличко: поражение Джошуа сделает его сильнее 

Газета.Ru + ещё 99 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион мира Владимир Кличко рассказал о своих впечатлениях от прошедшего боя американского и мексиканского боксеров Энтони Джошуа и Энди Руиса соответственно, передает «Советский спорт».
Руис победил Джошуа досрочно техническим нокауатом. Таким образом, мексиканец отобрал у американца сразу четыре чемпионских пояса.
"Чемпионы на личном, корпоративном и правительственном уровне переживали поражения и поднимались. Это лишь делало их ещё сильнее. История с Джошуа повторяется. Но именно это и закаляет характер. Поздравляю нового и первого мексикано-американского чемпиона в супертяжёлом весе Энди Руиса", — написал в твиттере украинский спортсмен.
По итогу встречи мексиканский спортсмен стал чемпионам по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.
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Бокс , Энтони Джошуа , Владимир Кличко , Советский спорт
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