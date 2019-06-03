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Руис после боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника 

Газета.Ru + ещё 113 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны выплаты по итогам титульного боя британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего, сообщает «Чемпионат».
По информации The Sun, американский боксер мексиканского происхождения стал автором сенсации, победив Джошуа. Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа, владевший поясами WBA, IBF, IBO и WBO, несколько раз побывал в нокдауне. Однако гонорар Руиса составил значительно меньше, чем его соперника — он получил € 5,6 млн, а Джошуа — € 22,5 млн Этот гонорар стал крупнейшим в карьере Руиса. До этого он получил чуть менее € 900 тыс. за бой с Джозефом Паркером в 2017 году.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор поздравил Руиса с победой.
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Бокс , Энтони Джошуа , Джозеф Паркер , Конор Макгрегор
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