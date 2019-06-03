Руис после боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника

Стали известны выплаты по итогам титульного боя британца Энтони Джошуа и американца Энди Руиса-младшего, сообщает «Чемпионат». По информации The Sun, американский боксер мексиканского происхождения стал автором сенсации, победив Джошуа. Бой был остановлен в седьмом раунде после того, как Джошуа, владевший поясами WBA, IBF, IBO и WBO, несколько раз побывал в нокдауне. Однако гонорар Руиса составил значительно меньше, чем его соперника — он получил € 5,6 млн, а Джошуа — € 22,5 млн Этот гонорар стал крупнейшим в карьере Руиса. До этого он получил чуть менее € 900 тыс. за бой с Джозефом Паркером в 2017 году. Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор поздравил Руиса с победой.