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Макгрегор вызвал на реванш Мейвезера 

Спорт-Экспресс + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после просмотра боксерского поединка между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа вызвал на реванш Флойда Мейвезера-младшего.
— Отличный боксерский поединок, я собираюсь насладиться еще одним. Бросаю вызов Хуану-Мануэлю Мейвезеру на матч-реванш. Под опекой моего старого клуба. Тогда и увидимся, приятель, — написал Макгрегор в своем Твиттере.
Мейвезер победил Макгрегора в боксерском поединке в 2017 году техническим нокаутом в 10-м раунде.
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Бокс , MMA , Энтони Джошуа , Конор Макгрегор
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