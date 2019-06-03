Прославленный боксер Хэй остался в восторге от победы Руиса

Псоле поражения до сей поры непобежденный Джошуа лишился поясов IBF, IBO, WBA и WBO.

"Думаю, это была самая большая сенсация со времен победы нокаутом Бастера Дугласа над Майком Тайсоном. Это было избиение. Меня сильно удивило то, что я увидел. Джошуа превзошел кто-то, кто сильно уступает ему в физическом плане. Просто посмотрите на Руиса, никто не давал ему шансов! Но он показал, что готов драться с сердцем. У него это есть.

Руис — следующая мексиканская суперзвезда. У Сауля Альвареса много фанатов. Но зато сколько людей могут чувствовать связь с Руисом! Посмотрите на него. Его смелость заслуживает уважения. Парень не смог набрать форму, но все равно победил", — цитирует Хэя FightHype.

Ранее сообщалось, что Руис после боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника.