Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прославленный боксер Хэй остался в восторге от победы Руиса 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй рассказал о сенсационном поражении британца Энтони Джошуа от американца мексиканского происхождения Энди Руиса-младшего, передает "Советский спорт".
Псоле поражения до сей поры непобежденный Джошуа лишился поясов IBF, IBO, WBA и WBO.
"Думаю, это была самая большая сенсация со времен победы нокаутом Бастера Дугласа над Майком Тайсоном. Это было избиение. Меня сильно удивило то, что я увидел. Джошуа превзошел кто-то, кто сильно уступает ему в физическом плане. Просто посмотрите на Руиса, никто не давал ему шансов! Но он показал, что готов драться с сердцем. У него это есть.
Руис — следующая мексиканская суперзвезда. У Сауля Альвареса много фанатов. Но зато сколько людей могут чувствовать связь с Руисом! Посмотрите на него. Его смелость заслуживает уважения. Парень не смог набрать форму, но все равно победил", — цитирует Хэя FightHype.
Ранее сообщалось, что Руис после боя с Джошуа получил почти в четыре раза меньше соперника.
Газета.Ru: последние новости
Альварес поздравил Руиса после победы над Джошуа Жену Мамаева проверят на наркотики Алина Кабаева впервые рассказала о своей семье
Комментарии
Бокс , Энтони Джошуа , Майк Тайсон , Дэвид Хэй , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуван Сапата сменит «Аталанту» на «Наполи»
Шарапова может сыграть в турнире на Майорке
На одной из самых опасных гонок в мире погиб спортсмен
Новым тренером «Севильи» станет Лопетеги
Теннисист РФ вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение