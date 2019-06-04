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СМИ: Отец Джошуа требовал перенести бой сына с Руисом 

RT на русском + ещё 6 7 часов назад
Фото: Reuters
Роберт Джошуа, отец бывшего чемпиона мира по боксу по четырём версиям британца Энтони Джошуа не хотел, чтобы сын выходил поединок с американцем Энди Руисом в запланированный день.
Как сообщает World Boxing News, его беспокойство вызвал тот факт, что Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнёром.
Отмечается, что отец британца требовал перенести бой с Руисом, но не сумел этого добиться.
Руис нокаутировал оппонента в седьмом раунде поединка и отобрал у британского спортсмена титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для Джошуа это первое поражение в карьере.
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