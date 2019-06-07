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СМИ: WBO назначила промоутерские торги на бой Ковалёва с Ярдом 

RT на русском + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Стороны боксёров Сергея Ковалёва и Энтони Ярда не сумели договорить о дате боя, потому Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила промоутерские торги.
Как сообщает BoxingScene, представители чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергеем Ковалёвым и официального претендента на титул Энтони Ярда не сумели договориться по поводу места и даты поединка, потому сторона британского спортсмена инициировала проведение промоутерских торгов. Эту идею поддержали в WBO.
Промоутерские торги пройдут 11 июня. Минимальная ставка $ 300 тыс. По информации источника, поединок, скорее всего, состоится в августе или осенью.
Ранее сообщалось, что бой между Ковалёвым и Ярдом перенесён.
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