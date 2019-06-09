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Главный бой ACA в Польше был признан несостоявшимся 

News.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: EPA
В польском городе Лодзь завершился турнир по MMA ACA 96 в главном бою которого должен был определиться чемпион организации в тяжёлом весе, однако поединок был признан несостоявшимся.
Российский тяжеловес Евгений Гончаров попал пальцем в глаз американцу Тони Джонсону, из-за чего тот не смог продолжить поединок. Поскольку действие россиянина было неумышленным, бой признали несостоявшимся.
В со-главном бою вечера польский средневес Пётр Струс победил по очкам болгарина Светозара Савова.
Как сообщал News.ru, российский боец UFC Пётр Ян победил по очкам Джими Риверу и попросил титульный поединок.
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