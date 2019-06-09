Главный бой ACA в Польше был признан несостоявшимся 

В польском городе Лодзь завершился турнир по MMA ACA 96 в главном бою которого должен был определиться чемпион организации в тяжёлом весе, однако поединок был признан несостоявшимся.
Российский тяжеловес Евгений Гончаров попал пальцем в глаз американцу Тони Джонсону, из-за чего тот не смог продолжить поединок. Поскольку действие россиянина было неумышленным, бой признали несостоявшимся.
В со-главном бою вечера польский средневес Пётр Струс победил по очкам болгарина Светозара Савова.
Как сообщал News.ru, российский боец UFC Пётр Ян победил по очкам Джими Риверу и попросил титульный поединок.